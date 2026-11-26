NASDAQ Composite Index-Papier Mercantile Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mercantile Bank von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mercantile Bank-Aktie Anlegern gebracht.
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Mercantile Bank-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 46,47 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 215,193 Mercantile Bank-Anteilen. Die gehaltenen Mercantile Bank-Papiere wären am 25.11.2026 12.726,49 USD wert, da der Schlussstand 59,14 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 27,26 Prozent.
Der Börsenwert von Mercantile Bank belief sich jüngst auf 1,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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