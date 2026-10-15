NASDAQ Composite Index-Papier Mercantile Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercantile Bank von vor 5 Jahren verdient

Profitabler Mercantile Bank-Einstieg?

15.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Mercantile Bank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Mercantile Bank -Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Mercantile Bank-Aktie an diesem Tag 33,82 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 295,683 Mercantile Bank-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 57,69 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17.057,95 USD wert. Aus 10.000 USD wurden somit 17.057,95 USD, was einer positiven Performance von 70,58 Prozent entspricht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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