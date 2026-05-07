NASDAQ Composite Index-Papier Mercantile Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercantile Bank von vor einem Jahr verdient

Performance unter der Lupe

Bei einem frühen Mercantile Bank-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Mercantile Bank-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Mercantile Bank-Anteile bei 45,72 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 21,872 Mercantile Bank-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.106,74 USD, da sich der Wert eines Mercantile Bank-Anteils am 13.05.2026 auf 50,60 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 10,67 Prozent.

Mercantile Bank war somit zuletzt am Markt 883,92 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net