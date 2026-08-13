DAX 25.959 -0,5%ESt50 6.423 -0,3%MSCI World 4.976 +0,1%Top 10 Crypto 9,27 +3,3%Nas 26.136 -0,7%Bitcoin 61.492 +3,7%Euro 1,1674 -0,0%Öl 93,4 +2,0%Gold 4.491 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Performance im Blick

NASDAQ Composite Index-Papier Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Microchip Technology von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Microchip Technology-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microchip Technology Inc.
65.30 EUR -2.69 EUR -3.96 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Microchip Technology-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 72,42 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 138,083 Microchip Technology-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.08.2026 auf 77,08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10.643,47 USD wert. Aus 10.000 USD wurden somit 10.643,47 USD, was einer positiven Performance von 6,43 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Microchip Technology belief sich jüngst auf 42,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Microchip Technology Aktie News

Werbung

Microchip Technology Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microchip Technology nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
22.02.19 Microchip Technology Market Perform Cowen and Company, LLC
06.02.19 Microchip Technology Buy Needham & Company, LLC
16.11.18 Microchip Technology Outperform BMO Capital Markets
08.11.18 Microchip Technology Buy B. Riley FBR
13.08.18 Microchip Technology Strong Buy Needham & Company, LLC

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.