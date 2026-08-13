NASDAQ Composite Index-Papier Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Microchip Technology von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Microchip Technology-Investment verdienen können.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Microchip Technology-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 72,42 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 138,083 Microchip Technology-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.08.2026 auf 77,08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10.643,47 USD wert. Aus 10.000 USD wurden somit 10.643,47 USD, was einer positiven Performance von 6,43 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Microchip Technology belief sich jüngst auf 42,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
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|22.02.19
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|Microchip Technology Buy
|Needham & Company, LLC
|16.11.18
|Microchip Technology Outperform
|BMO Capital Markets
|08.11.18
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|B. Riley FBR
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|Microchip Technology Strong Buy
|Needham & Company, LLC