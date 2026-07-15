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Rentables Microvision-Investment?

NASDAQ Composite Index-Papier Microvision-Aktie: So viel Verlust hätte eine Microvision-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Microvision-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microvision Inc.
0.27 EUR -0.05 EUR -15.19 %
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Heute vor 3 Jahren wurden Microvision-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,15 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2.409,639 Microvision-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 745,54 USD, da sich der Wert eines Microvision-Anteils am 15.07.2026 auf 0,31 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 92,54 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Microvision eine Börsenbewertung in Höhe von 120,22 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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02.11.10 Microvision hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
09.09.10 Microvision buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
19.04.10 Microvision kaufen Der Aktionär
11.12.09 Microvision perform Oppenheimer & Co. Inc.