NASDAQ Composite Index-Papier Microvision-Aktie: So viel Verlust hätte eine Microvision-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Langfristige Anlage

Vor Jahren in Microvision eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Microvision-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Microvision-Aktie an diesem Tag 1,10 USD wert. Bei einem Microvision-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.090,909 Microvision-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Microvision-Aktie auf 0,76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6.909,09 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 30,91 Prozent verringert.

Microvision markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 227,53 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net