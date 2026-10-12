NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Monolithic Power Systems-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Rentabler Monolithic Power Systems-Einstieg?

12.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Monolithic Power Systems-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Monolithic Power Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 493,04 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1.000 USD in die Monolithic Power Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,028 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1.386,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.811,72 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 181,17 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Monolithic Power Systems zuletzt 67,94 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net