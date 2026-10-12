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Rentabler Monolithic Power Systems-Einstieg?

NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Monolithic Power Systems-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Monolithic Power Systems-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Monolithic Power Systems Inc.
1,233.00 EUR -28.00 EUR -2.22 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde die Monolithic Power Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 493,04 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1.000 USD in die Monolithic Power Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,028 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1.386,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.811,72 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 181,17 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Monolithic Power Systems zuletzt 67,94 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Monolithic Power Systems Aktie News

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
03.05.19 Monolithic Power Systems Hold Needham & Company, LLC
13.02.19 Monolithic Power Systems Buy Needham & Company, LLC
26.10.18 Monolithic Power Systems Outperform Cowen and Company, LLC
26.07.18 Monolithic Power Systems Buy Needham & Company, LLC
08.06.18 Monolithic Power Systems Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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