NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Monolithic Power Systems-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Monolithic Power Systems-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Monolithic Power Systems-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Monolithic Power Systems-Anteile betrug an diesem Tag 496,07 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Monolithic Power Systems-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 20,158 Monolithic Power Systems-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 16.10.2026 24.409,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1.210,86 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 144,09 Prozent.
Monolithic Power Systems wurde am Markt mit 59,50 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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