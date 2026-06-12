Lukrativer Monolithic Power Systems-Einstieg?

NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Monolithic Power Systems-Investment von vor einem Jahr eingefahren

15.06.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Monolithic Power Systems-Aktie Anlegern gebracht.

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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Monolithic Power Systems-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 673,01 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in das Monolithic Power Systems-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,859 Monolithic Power Systems-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Monolithic Power Systems-Papiers auf 1.577,32 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23.436,80 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 134,37 Prozent. Monolithic Power Systems war somit zuletzt am Markt 77,57 Mrd. USD wert. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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