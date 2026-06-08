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Dividendenaktie

NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: Über diese Dividende können sich Monolithic Power Systems-Aktionäre freuen

12.06.26 16:36 Uhr
NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: Über diese Dividende können sich Monolithic Power Systems-Aktionäre freuen | finanzen.net

So viel Dividende schüttet Dividendenaktie Monolithic Power Systems aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Monolithic Power Systems Inc.
1.358,00 EUR 91,00 EUR 7,18%
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Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Monolithic Power Systems am 11.06.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 6,24 USD beschlossen. Damit wurde die Monolithic Power Systems-Dividende im Vorjahresvergleich um 24,80 Prozent erhöht. Somit schüttet Monolithic Power Systems insgesamt 284,80 Mio. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 18,36 Prozent.

Veränderung der Monolithic Power Systems-Dividendenrendite

Schlussendlich notierte das Monolithic Power Systems-Papier am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 1.589,55 USD. Die Dividendenrendite für das Jahr 2025 beträgt 0,69 Prozent. Somit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 0,85 Prozent.

Aktienkurs verglichen mit tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Aktienkurs von Monolithic Power Systems via NASDAQ 121,21 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 121,31 Prozent stärker zugenommen als der Monolithic Power Systems-Kurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Monolithic Power Systems

Für 2026 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 7,83 USD voraus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0,49 Prozent reduzieren.

Basisdaten von Dividenden-Titel Monolithic Power Systems

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Monolithic Power Systems beläuft sich aktuell auf 72,408 Mrd. USD. Monolithic Power Systems weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 70,45 auf. 2025 setzte Monolithic Power Systems 2,790 Mrd. USD um und erzielte ein EPS von 12,86 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

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