NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Monro Muffler Brake von vor 5 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Monro Muffler Brake-Aktie Investoren gebracht.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Monro Muffler Brake-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 57,64 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,735 Monro Muffler Brake-Aktien im Depot. Die gehaltenen Monro Muffler Brake-Papiere wären am 07.10.2026 23,66 USD wert, da der Schlussstand 13,64 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 76,34 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Monro Muffler Brake belief sich jüngst auf 427,11 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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