Profitable Monro Muffler Brake-Anlage?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Monro Muffler Brake gewesen.

Am 19.11.2025 wurde das Monro Muffler Brake-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Monro Muffler Brake-Papier bei 18,18 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Monro Muffler Brake-Aktie investiert hat, hat nun 5,501 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 18.11.2026 56,33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,24 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 43,67 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Monro Muffler Brake belief sich zuletzt auf 316,01 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net