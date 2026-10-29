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NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte eine Monro Muffler Brake-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Monro Muffler Brake gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Monro Muffler Brake Inc.
12.50 EUR -0.10 EUR -0.79 %
Charts | News | Analysen

Am 29.10.2023 wurde die Monro Muffler Brake-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Monro Muffler Brake-Anteile letztlich bei 26,02 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,843 Monro Muffler Brake-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Monro Muffler Brake-Papiers auf 14,30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 54,96 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 45,04 Prozent.

Der Börsenwert von Monro Muffler Brake belief sich zuletzt auf 447,76 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Monro Muffler Brake Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Monro Muffler Brake nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.08.19 Monro Muffler Brake Market Perform BMO Capital Markets
11.07.19 Monro Muffler Brake Perform Oppenheimer & Co. Inc.
31.01.17 Monro Muffler Brake Buy Gabelli & Co
08.12.15 Monro Muffler Brake Hold Gabelli & Co
23.10.15 Monro Muffler Brake Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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