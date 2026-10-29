NASDAQ Composite Index-Papier Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Neogen von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Neogen-Aktien gewesen.
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Am 29.10.2021 wurde die Neogen-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Neogen-Aktie bei 42,31 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 USD in die Neogen-Aktie investierten, hätten nun 23,635 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 286,46 USD, da sich der Wert einer Neogen-Aktie am 28.10.2026 auf 12,12 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 71,35 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Neogen eine Marktkapitalisierung von 2,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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