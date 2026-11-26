Langfristige Performance

Anleger, die vor Jahren in Neogen-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 26.11.2021 wurde die Neogen -Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 41,19 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 242,777 Neogen-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Neogen-Papiers auf 10,49 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.546,73 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 74,53 Prozent eingebüßt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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