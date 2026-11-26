NASDAQ Composite Index-Papier Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Neogen-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Neogen-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Am 26.11.2021 wurde die Neogen-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 41,19 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 242,777 Neogen-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Neogen-Papiers auf 10,49 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.546,73 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 74,53 Prozent eingebüßt.
Der Marktwert von Neogen betrug jüngst 2,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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