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NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Net 1 Ueps Technologies gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Net 1 Ueps Technologies Inc.
3.82 EUR -0.06 EUR -1.55 %
Charts | News | Analysen

Am 20.10.2025 wurden Net 1 Ueps Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Net 1 Ueps Technologies-Papier bei 4,16 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 24,038 Net 1 Ueps Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 104,81 USD, da sich der Wert eines Net 1 Ueps Technologies-Anteils am 19.10.2026 auf 4,36 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4,81 Prozent angewachsen.

Net 1 Ueps Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 381,99 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Net 1 Ueps Technologies Aktie News

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
18.01.19 Net 1 Ueps Technologies Buy B. Riley FBR
31.07.18 Net 1 Ueps Technologies Buy Maxim Group
31.08.06 Update Net 1 Ueps Technologies Inc.: Buy Jefferies & Co

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