NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Net 1 Ueps Technologies gewesen.
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Am 20.10.2025 wurden Net 1 Ueps Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Net 1 Ueps Technologies-Papier bei 4,16 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 24,038 Net 1 Ueps Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 104,81 USD, da sich der Wert eines Net 1 Ueps Technologies-Anteils am 19.10.2026 auf 4,36 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4,81 Prozent angewachsen.
Net 1 Ueps Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 381,99 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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