NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Net 1 Ueps Technologies-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Net 1 Ueps Technologies-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Net 1 Ueps Technologies-Anteile bei 10,74 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,311 Net 1 Ueps Technologies-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 09.11.2026 32,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,46 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 67,78 Prozent verringert.
Insgesamt war Net 1 Ueps Technologies zuletzt 303,07 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Net 1 Ueps Technologies
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Net 1 Ueps Technologies
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen