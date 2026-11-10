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Net 1 Ueps Technologies-Performance im Blick

NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Net 1 Ueps Technologies-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Net 1 Ueps Technologies Inc.
3.04 EUR -0.04 EUR -1.30 %
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Net 1 Ueps Technologies-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Net 1 Ueps Technologies-Anteile bei 10,74 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,311 Net 1 Ueps Technologies-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 09.11.2026 32,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,46 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 67,78 Prozent verringert.

Insgesamt war Net 1 Ueps Technologies zuletzt 303,07 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
18.01.19 Net 1 Ueps Technologies Buy B. Riley FBR
31.07.18 Net 1 Ueps Technologies Buy Maxim Group
31.08.06 Update Net 1 Ueps Technologies Inc.: Buy Jefferies & Co

Information

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