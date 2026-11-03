NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 5 Jahren eingebracht

Profitable Net 1 Ueps Technologies-Investition?

03.11.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Net 1 Ueps Technologies-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde das Net 1 Ueps Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Net 1 Ueps Technologies-Papier an diesem Tag bei 6,45 USD. Bei einem Net 1 Ueps Technologies-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.550,388 Net 1 Ueps Technologies-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6.263,57 USD, da sich der Wert einer Net 1 Ueps Technologies-Aktie am 02.11.2026 auf 4,04 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 37,36 Prozent.

Net 1 Ueps Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 342,23 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net