DAX 25.934 -0,2%ESt50 6.164 -0,2%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,32 +2,5%Nas 25.420 +1,0%Bitcoin 69.261 +1,0%Euro 1,1194 +0,0%Öl 103,2 -1,5%Gold 3.934 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Profitable Net 1 Ueps Technologies-Investition?

NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Net 1 Ueps Technologies-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Net 1 Ueps Technologies Inc.
3.52 EUR 0.02 EUR 0.57 %
Charts | News | Analysen

Vor 5 Jahren wurde das Net 1 Ueps Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Net 1 Ueps Technologies-Papier an diesem Tag bei 6,45 USD. Bei einem Net 1 Ueps Technologies-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.550,388 Net 1 Ueps Technologies-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6.263,57 USD, da sich der Wert einer Net 1 Ueps Technologies-Aktie am 02.11.2026 auf 4,04 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 37,36 Prozent.

Net 1 Ueps Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 342,23 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Net 1 Ueps Technologies Aktie News

DatumMeistgelesen
Finanzen.netNASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 5 Jahren eingebracht
Finanzen.netAusblick: Net 1 Ueps Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Finanzen.netNASDAQ Composite Index-Wert Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Net 1 Ueps Technologies von vor 3 Jahren gekostet
Werbung - Net 1 Ueps Technologies-Aktie ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei Finanzen invest
Finanzen.netNASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor einem Jahr verdient
Finanzen.netNASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 10 Jahren angefallen
Werbung

Net 1 Ueps Technologies Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Net 1 Ueps Technologies nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
18.01.19 Net 1 Ueps Technologies Buy B. Riley FBR
31.07.18 Net 1 Ueps Technologies Buy Maxim Group
31.08.06 Update Net 1 Ueps Technologies Inc.: Buy Jefferies & Co

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.