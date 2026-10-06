NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Net 1 Ueps Technologies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Hochrechnung

06.10.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Net 1 Ueps Technologies-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 06.10.2021 wurde die Net 1 Ueps Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Net 1 Ueps Technologies-Papier bei 4,64 USD. Bei einem Net 1 Ueps Technologies-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 215,517 Net 1 Ueps Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 05.10.2026 987,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,58 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 1,29 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Net 1 Ueps Technologies zuletzt 393,53 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net