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Lohnende Net 1 Ueps Technologies-Investition?

NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Net 1 Ueps Technologies gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Net 1 Ueps Technologies Inc.
4.38 EUR 0.30 EUR 7.35 %
Charts | News | Analysen

Die Net 1 Ueps Technologies-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 10,66 USD. Bei einem Net 1 Ueps Technologies-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 938,086 Net 1 Ueps Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4.615,38 USD, da sich der Wert eines Net 1 Ueps Technologies-Papiers am 12.10.2026 auf 4,92 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 53,85 Prozent verkleinert.

Net 1 Ueps Technologies war somit zuletzt am Markt 401,88 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
18.01.19 Net 1 Ueps Technologies Buy B. Riley FBR
31.07.18 Net 1 Ueps Technologies Buy Maxim Group
31.08.06 Update Net 1 Ueps Technologies Inc.: Buy Jefferies & Co

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