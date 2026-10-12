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Netflix-Investment im Blick

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Netflix-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
64.31 EUR 0.91 EUR 1.44 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurde das Netflix-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Netflix-Papiers betrug an diesem Tag 9,95 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das Netflix-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 100,503 Netflix-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (70,30 USD), wäre die Investition nun 7.065,33 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 606,53 Prozent gleich.

Alle Netflix-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 291,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Netflix

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Datum Rating Analyst
07.10.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Netflix Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 Netflix Outperform Bernstein Research
15.09.26 Netflix Outperform Bernstein Research
21.08.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.

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