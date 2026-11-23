NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Netflix eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades Netflix-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 47,80 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20,921 Netflix-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.186,82 USD, da sich der Wert eines Netflix-Anteils am 20.11.2026 auf 56,73 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18,68 Prozent angewachsen.
Netflix wurde jüngst mit einem Börsenwert von 231,34 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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