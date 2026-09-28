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Langfristige Anlage

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Netflix von vor 3 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Netflix von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Netflix-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Netflix-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Netflix-Anteile betrug an diesem Tag 37,64 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Netflix-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 265,703 Netflix-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18.903,44 USD, da sich der Wert eines Netflix-Papiers am 25.09.2026 auf 71,15 USD belief. Damit wäre die Investition um 89,03 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Netflix belief sich zuletzt auf 295,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com

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