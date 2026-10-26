NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Netflix eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Netflix-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Netflix-Anteile bei 40,35 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Netflix-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,478 Netflix-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 65,85 USD gerechnet, wäre die Investition nun 163,18 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 63,18 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Netflix belief sich zuletzt auf 269,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Netflix