NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel hätte eine Investition in Netflix von vor 5 Jahren gekostet

Performance unter der Lupe

02.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Netflix-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Netflix-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 67,77 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,755 Netflix-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 916,01 USD, da sich der Wert einer Netflix-Aktie am 30.10.2026 auf 62,08 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 8,40 Prozent gleich.

Insgesamt war Netflix zuletzt 255,33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net