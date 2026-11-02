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NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel hätte eine Investition in Netflix von vor 5 Jahren gekostet

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel hätte eine Investition in Netflix von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Netflix-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
56.50 EUR 0.38 EUR 0.68 %
Charts | News | Analysen

Netflix-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 67,77 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,755 Netflix-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 916,01 USD, da sich der Wert einer Netflix-Aktie am 30.10.2026 auf 62,08 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 8,40 Prozent gleich.

Insgesamt war Netflix zuletzt 255,33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: pixinoo / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
22.10.26 Netflix Kaufen DZ BANK
21.10.26 Netflix Buy UBS AG
21.10.26 Netflix Outperform Bernstein Research
21.10.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Netflix Buy Goldman Sachs Group Inc.

Information

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