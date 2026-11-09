NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Netflix-Investment von vor 10 Jahren verdient

Netflix-Investmentbeispiel

09.11.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Netflix-Aktien verdienen können.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 10 Jahren wurde die Netflix -Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Netflix-Papier bei 12,22 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 818,398 Netflix-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 51.894,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 63,41 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 418,95 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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