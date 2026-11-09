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Netflix-Investmentbeispiel

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Netflix-Investment von vor 10 Jahren verdient

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Netflix-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Netflix-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
56.00 EUR -0.80 EUR -1.41 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurde die Netflix-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Netflix-Papier bei 12,22 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 818,398 Netflix-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 51.894,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 63,41 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 418,95 Prozent.

Am Markt war Netflix jüngst 261,01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Netflix

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Datum Rating Analyst
22.10.26 Netflix Kaufen DZ BANK
21.10.26 Netflix Buy UBS AG
21.10.26 Netflix Outperform Bernstein Research
21.10.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Netflix Buy Goldman Sachs Group Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.