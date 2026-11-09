NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Netflix-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Netflix-Aktien verdienen können.
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Heute vor 10 Jahren wurde die Netflix-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Netflix-Papier bei 12,22 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 818,398 Netflix-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 51.894,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 63,41 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 418,95 Prozent.
Am Markt war Netflix jüngst 261,01 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Netflix