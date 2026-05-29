NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Netflix von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren in Netflix-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
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Heute vor 1 Jahr wurde das Netflix-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 120,72 USD wert. Bei einem Netflix-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,828 Netflix-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 29.05.2026 71,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 86,02 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 28,75 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Netflix belief sich jüngst auf 360,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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