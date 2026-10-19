NASDAQ Composite Index-Papier Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nexstar Media Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Nexstar Media Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Nexstar Media Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 151,61 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,660 Nexstar Media Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 108,56 USD, da sich der Wert eines Nexstar Media Group-Papiers am 16.10.2026 auf 164,59 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 108,56 USD, was einer positiven Performance von 8,56 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Nexstar Media Group betrug jüngst 5,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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