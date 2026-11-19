NASDAQ Composite Index-Papier NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NOVA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen NOVA-Investment verdienen können.
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Am 19.11.2021 wurde das NOVA-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 134,60 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NOVA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7,429 NOVA-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2026 auf 311,31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.312,85 USD wert. Damit wäre die Investition um 131,29 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete NOVA eine Marktkapitalisierung von 9,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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