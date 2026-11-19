Lukrative NOVA-Anlage?

So viel hätten Anleger mit einem frühen NOVA-Investment verdienen können.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 19.11.2021 wurde das NOVA -Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 134,60 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NOVA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7,429 NOVA-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2026 auf 311,31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.312,85 USD wert. Damit wäre die Investition um 131,29 Prozent gestiegen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf NOVA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NOVA

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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