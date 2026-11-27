O Reilly Automotive-Investmentbeispiel

Das wäre der Gewinn bei einem frühen O Reilly Automotive-Investment gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Das O Reilly Automotive -Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 18,44 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die O Reilly Automotive-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 54,228 O Reilly Automotive-Aktien. Die gehaltenen O Reilly Automotive-Aktien wären am 25.11.2026 5.243,30 USD wert, da der Schlussstand 96,69 USD betrug. Mit einer Performance von +424,33 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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