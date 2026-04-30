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NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätten Anleger an einem O Reilly Automotive-Investment von vor 3 Jahren verdient

01.05.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in O Reilly Automotive eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
O Reilly Automotive Inc
84,43 EUR 6,15 EUR 7,86%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem O Reilly Automotive-Papier via Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 61,97 USD. Wer vor 3 Jahren 1.000 USD in die O Reilly Automotive-Aktie investiert hat, hat nun 16,136 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 99,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.603,92 USD wert. Damit wäre die Investition 60,39 Prozent mehr wert.

Der O Reilly Automotive-Wert an der Börse wurde auf 76,89 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu O Reilly Automotive Inc

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15.12.2017O Reilly Automotive NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
27.07.2017O Reilly Automotive NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
25.04.2017O Reilly Automotive HoldDeutsche Bank AG
09.02.2017O Reilly Automotive Sector PerformRBC Capital Markets
28.10.2016O Reilly Automotive BuyDeutsche Bank AG
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28.10.2016O Reilly Automotive BuyDeutsche Bank AG
19.04.2016O Reilly Automotive BuyUBS AG
15.04.2016O Reilly Automotive BuyGabelli & Co
31.03.2016O Reilly Automotive OverweightBarclays Capital
25.01.2016O Reilly Automotive BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.12.2017O Reilly Automotive NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
27.07.2017O Reilly Automotive NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
25.04.2017O Reilly Automotive HoldDeutsche Bank AG
09.02.2017O Reilly Automotive Sector PerformRBC Capital Markets
29.04.2016O Reilly Automotive Sector PerformRBC Capital Markets
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28.03.2006Update CSK Auto Corp.: UnderperformCredit Suisse First Boston
21.06.2005Update CSK Auto Corp.: UnderperformHarris Nesbitt

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