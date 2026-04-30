NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätten Anleger an einem O Reilly Automotive-Investment von vor 3 Jahren verdient

Frühe Anlage

Wer vor Jahren in O Reilly Automotive eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem O Reilly Automotive-Papier via Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 61,97 USD. Wer vor 3 Jahren 1.000 USD in die O Reilly Automotive-Aktie investiert hat, hat nun 16,136 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 99,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.603,92 USD wert. Damit wäre die Investition 60,39 Prozent mehr wert.

Der O Reilly Automotive-Wert an der Börse wurde auf 76,89 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net