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O Reilly Automotive-Investment

NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in O Reilly Automotive von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in O Reilly Automotive-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
O Reilly Automotive Inc
79.94 EUR 0.50 EUR 0.63 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem O Reilly Automotive-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die O Reilly Automotive-Aktie bei 17,57 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,693 O Reilly Automotive-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 501,35 USD, da sich der Wert einer O Reilly Automotive-Aktie am 29.10.2026 auf 88,07 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 401,35 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für O Reilly Automotive eine Börsenbewertung in Höhe von 71,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
15.12.17 O Reilly Automotive Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.
27.07.17 O Reilly Automotive Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.
25.04.17 O Reilly Automotive Hold Deutsche Bank AG
09.02.17 O Reilly Automotive Sector Perform RBC Capital Markets
28.10.16 O Reilly Automotive Buy Deutsche Bank AG

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