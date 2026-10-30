NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in O Reilly Automotive von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in O Reilly Automotive-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem O Reilly Automotive-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die O Reilly Automotive-Aktie bei 17,57 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,693 O Reilly Automotive-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 501,35 USD, da sich der Wert einer O Reilly Automotive-Aktie am 29.10.2026 auf 88,07 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 401,35 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für O Reilly Automotive eine Börsenbewertung in Höhe von 71,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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