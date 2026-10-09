NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel Verlust hätte ein O Reilly Automotive-Investment von vor einem Jahr eingebracht

O Reilly Automotive-Investition im Blick

09.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in O Reilly Automotive eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Das O Reilly Automotive-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der O Reilly Automotive-Aktie betrug an diesem Tag 99,72 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die O Reilly Automotive-Aktie investiert hat, hat nun 1,003 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 86,25 USD, da sich der Wert einer O Reilly Automotive-Aktie am 08.10.2026 auf 86,01 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 13,75 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für O Reilly Automotive eine Börsenbewertung in Höhe von 68,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net