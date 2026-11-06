NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in O Reilly Automotive von vor einem Jahr angefallen
So viel hätten Anleger mit einem frühen O Reilly Automotive-Investment verlieren können.
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der O Reilly Automotive-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 95,00 USD. Bei einem O Reilly Automotive-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,526 O Reilly Automotive-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2026 auf 91,49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 963,05 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 3,69 Prozent vermindert.
O Reilly Automotive war somit zuletzt am Markt 74,10 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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