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NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in O Reilly Automotive von vor einem Jahr angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen O Reilly Automotive-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
O Reilly Automotive Inc
80.22 EUR -1.04 EUR -1.28 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der O Reilly Automotive-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 95,00 USD. Bei einem O Reilly Automotive-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,526 O Reilly Automotive-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2026 auf 91,49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 963,05 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 3,69 Prozent vermindert.

O Reilly Automotive war somit zuletzt am Markt 74,10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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O Reilly Automotive Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für O Reilly Automotive nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
15.12.17 O Reilly Automotive Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.
27.07.17 O Reilly Automotive Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.
25.04.17 O Reilly Automotive Hold Deutsche Bank AG
09.02.17 O Reilly Automotive Sector Perform RBC Capital Markets
28.10.16 O Reilly Automotive Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.