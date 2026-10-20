NASDAQ Composite Index-Papier Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Old Dominion Freight Line von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Old Dominion Freight Line eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Vor 1 Jahr wurde die Old Dominion Freight Line-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 140,71 USD. Bei einem Old Dominion Freight Line-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,711 Old Dominion Freight Line-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 132,79 USD, da sich der Wert eines Old Dominion Freight Line-Anteils am 19.10.2026 auf 186,85 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 32,79 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Old Dominion Freight Line zuletzt 38,95 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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