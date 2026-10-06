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NASDAQ Composite Index-Papier Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Old Dominion Freight Line-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Old Dominion Freight Line-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Old Dominion Freight Line Inc.
157.24 EUR -1.04 EUR -0.66 %
Charts | News | Analysen

Am 06.10.2021 wurde die Old Dominion Freight Line-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 146,42 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Old Dominion Freight Line-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,830 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.225,04 USD, da sich der Wert einer Old Dominion Freight Line-Aktie am 05.10.2026 auf 179,37 USD belief. Mit einer Performance von +22,50 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Old Dominion Freight Line belief sich zuletzt auf 37,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
07.02.19 Old Dominion Freight Line Market Perform Cowen and Company, LLC
27.07.18 Old Dominion Freight Line Market Perform Cowen and Company, LLC
30.04.18 Old Dominion Freight Line Market Perform Cowen and Company, LLC
09.02.18 Old Dominion Freight Line Market Perform Cowen and Company, LLC
13.12.17 Old Dominion Freight Line Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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