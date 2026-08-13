NASDAQ Composite Index-Papier ON Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ON Semiconductor von vor 10 Jahren verdient

Performance unter der Lupe

20.08.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in ON Semiconductor eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das ON Semiconductor-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren ON Semiconductor-Anteile 10,24 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10.000 USD in die ON Semiconductor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 976,563 Anteilen. Die gehaltenen ON Semiconductor-Papiere wären am 19.08.2026 74.785,16 USD wert, da der Schlussstand 76,58 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 647,85 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von ON Semiconductor belief sich zuletzt auf 30,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net