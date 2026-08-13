NASDAQ Composite Index-Papier ON Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ON Semiconductor von vor 10 Jahren verdient
Wer vor Jahren in ON Semiconductor eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Vor 10 Jahren wurde das ON Semiconductor-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren ON Semiconductor-Anteile 10,24 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10.000 USD in die ON Semiconductor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 976,563 Anteilen. Die gehaltenen ON Semiconductor-Papiere wären am 19.08.2026 74.785,16 USD wert, da der Schlussstand 76,58 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 647,85 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von ON Semiconductor belief sich zuletzt auf 30,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ON Semiconductor
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ON Semiconductor
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle ON Semiconductor Aktie News
ON Semiconductor Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ON Semiconductor nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.19
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|11.03.19
|ON Semiconductor Buy
|B. Riley FBR
|08.03.19
|ON Semiconductor Outperform
|BMO Capital Markets
|22.02.19
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|16.11.18
|ON Semiconductor Market Perform
|BMO Capital Markets