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Frühes Investment

NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 10 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Oracle-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
123.80 EUR 1.12 EUR 0.91 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Oracle-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Oracle-Papier an diesem Tag bei 38,03 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10.000 USD in die Oracle-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 262,950 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 137,39 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 36.126,74 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 261,27 Prozent vermehrt.

Oracle wurde jüngst mit einem Börsenwert von 427,94 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12.10.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
25.09.26 Oracle Outperform Bernstein Research
18.09.26 Oracle Kaufen DZ BANK
14.09.26 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.09.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets

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