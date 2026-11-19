Qualitätsdividende

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten Oracle-Anleger.

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Oracle am 18.11.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 2,00 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde die Oracle-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 17,65 Prozent vergrößert. 5,79 Mrd. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Damit wurde die Oracle-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 22,01 Prozent erhöht.

Oracle-Aktien-Dividendenrendite

Letztlich notierte der Oracle-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via New York bei 113,89 USD. Für das Jahr 2026 verzeichnet die Oracle-Aktie eine Dividendenrendite von 0,89 Prozent. Damit wurde die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr geschmälert, damals betrug sie noch 1,03 Prozent.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Oracle-Aktienkurs via New York 21,20 Prozent gestiegen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 27,96 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel Oracle

Für 2027 gehen FactSet-Analysten von einer Senkung der Dividende auf 1,97 USD aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,73 Prozent ansteigen.

Oracle-Schlüsseldaten

Oracle ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 347,984 Mrd. USD. Oracle besitzt aktuell ein KGV von 38,74. 2026 setzte Oracle 67,357 Mrd. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 5,83 USD.

Redaktion Finanzen.net