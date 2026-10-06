NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Park-Ohio-Investment von vor einem Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Park-Ohio-Aktie Anlegern gebracht.
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Die Park-Ohio-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Park-Ohio-Aktie bei 20,72 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in Park-Ohio-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 48,263 Park-Ohio-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 05.10.2026 2.305,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 47,76 USD belief. Damit wäre die Investition 130,50 Prozent mehr wert.
Am Markt war Park-Ohio jüngst 693,09 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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