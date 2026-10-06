NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Park-Ohio-Investment von vor einem Jahr verdient

Lohnende Park-Ohio-Anlage?

06.10.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Park-Ohio-Aktie Anlegern gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Die Park-Ohio -Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Park-Ohio-Aktie bei 20,72 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in Park-Ohio-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 48,263 Park-Ohio-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 05.10.2026 2.305,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 47,76 USD belief. Damit wäre die Investition 130,50 Prozent mehr wert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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