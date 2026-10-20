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PDF Solutions-Anlage unter der Lupe

NASDAQ Composite Index-Papier PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PDF Solutions-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren PDF Solutions-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PDF Solutions Inc.
34.80 EUR -0.60 EUR -1.69 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der PDF Solutions-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das PDF Solutions-Papier an diesem Tag bei 28,66 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 USD in die PDF Solutions-Aktie investierten, hätten nun 34,892 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.438,24 USD, da sich der Wert eines PDF Solutions-Anteils am 19.10.2026 auf 41,22 USD belief. Damit wäre die Investition um 43,82 Prozent gestiegen.

Am Markt war PDF Solutions jüngst 1,66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
12.07.17 PDF Solutions Buy Craig Hallum
08.01.15 PDF Solutions Outperform Northland Capital
04.11.14 PDF Solutions Outperform Northland Capital
21.04.06 Update PDF Solutions Inc.: Hold Deutsche Securities
06.04.05 Update PDF Solutions Inc.: Buy First Albany

Information

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