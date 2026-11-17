Performance im Blick

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in PDF Solutions-Aktien gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 3 Jahren wurde die PDF Solutions -Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das PDF Solutions-Papier bei 30,45 USD. Wer vor 3 Jahren 10.000 USD in die PDF Solutions-Aktie investiert hat, hat nun 328,407 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 35,15 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.543,51 USD wert. Aus 10.000 USD wurden somit 11.543,51 USD, was einer positiven Performance von 15,44 Prozent entspricht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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