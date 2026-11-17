NASDAQ Composite Index-Papier PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PDF Solutions-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in PDF Solutions-Aktien gewesen.
Werte in diesem Artikel
Vor 3 Jahren wurde die PDF Solutions-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das PDF Solutions-Papier bei 30,45 USD. Wer vor 3 Jahren 10.000 USD in die PDF Solutions-Aktie investiert hat, hat nun 328,407 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 35,15 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.543,51 USD wert. Aus 10.000 USD wurden somit 11.543,51 USD, was einer positiven Performance von 15,44 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete PDF Solutions eine Marktkapitalisierung von 1,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf PDF Solutions
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PDF Solutions
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen