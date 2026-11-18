NASDAQ Composite Index-Papier Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Peoples Bancorp of North Carolina-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Am 18.11.2023 wurde das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile 27,00 USD wert. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 370,370 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15.400,00 USD, da sich der Wert eines Peoples Bancorp of North Carolina-Papiers am 17.11.2026 auf 41,58 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +54,00 Prozent.
Der Börsenwert von Peoples Bancorp of North Carolina belief sich jüngst auf 230,84 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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