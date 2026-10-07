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Lohnendes Peoples Bancorp of North Carolina-Investment?

NASDAQ Composite Index-Papier Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Peoples Bancorp of North Carolina-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Peoples Bancorp of North Carolina Inc
44.08 USD 0.05 USD 0.11 %
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Peoples Bancorp of North Carolina-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 18,73 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10.000 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investierten, hätten nun 533,981 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 23.511,17 USD, da sich der Wert eines Peoples Bancorp of North Carolina-Anteils am 06.10.2026 auf 44,03 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 135,11 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Peoples Bancorp of North Carolina belief sich zuletzt auf 237,12 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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