NASDAQ Composite Index-Papier PetMed Express-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PetMed Express von vor 10 Jahren verloren
Wer vor Jahren in PetMed Express eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
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Vor 10 Jahren wurden PetMed Express-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das PetMed Express-Papier an diesem Tag 19,64 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die PetMed Express-Aktie investierten, hätten nun 5,092 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6,21 USD, da sich der Wert eines PetMed Express-Papiers am 23.10.2026 auf 1,22 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 93,79 Prozent.
Der Marktwert von PetMed Express betrug jüngst 26,40 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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