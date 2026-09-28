NASDAQ Composite Index-Papier PetMed Express-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PetMed Express von vor 10 Jahren angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen PetMed Express-Investment gewesen.
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der PetMed Express-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die PetMed Express-Aktie bei 20,51 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 487,567 PetMed Express-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 745,98 USD, da sich der Wert eines PetMed Express-Papiers am 25.09.2026 auf 1,53 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 92,54 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von PetMed Express belief sich jüngst auf 33,13 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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