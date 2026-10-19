NASDAQ Composite Index-Papier PetMed Express-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PetMed Express von vor 5 Jahren angefallen
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die PetMed Express-Aktie gebracht.
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem PetMed Express-Papier statt. Der Schlusskurs der PetMed Express-Aktie betrug an diesem Tag 27,24 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in PetMed Express-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 367,107 PetMed Express-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 433,19 USD, da sich der Wert eines PetMed Express-Papiers am 16.10.2026 auf 1,18 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 95,67 Prozent gleich.
Der Börsenwert von PetMed Express belief sich jüngst auf 25,58 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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