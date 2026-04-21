NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Prosperity Bancshares Aktionären eine Freude

Dividendenausschüttung

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Prosperity Bancshares-Dividende aus.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Prosperity Bancshares am 21.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 2,34 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 3,54 Prozent an. Alles in allem schüttet Prosperity Bancshares 221,44 Mio. USD an Aktionäre aus. Damit wurde die Prosperity Bancshares-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 3,29 Prozent erhöht.

Entwicklung der Dividendenrendite

Letztlich notierte der Prosperity Bancshares-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via New York bei 69,60 USD. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Prosperity Bancshares-Anteilsscheins 3,39 Prozent. Die Dividendenrendite zog damit im Vorjahresvergleich an, denn damals betrug sie noch 3,00 Prozent.

Gegenüberstellung von Aktienkursentwicklung und realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von Prosperity Bancshares via New York um 6,44 Prozent verringert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Plus von 14,13 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Prosperity Bancshares

Für 2026 sehen Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 2,41 USD voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 3,46 Prozent ansteigen.

Fundamentaldaten der Prosperity Bancshares-Aktie

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Prosperity Bancshares steht aktuell bei 7,123 Mrd. USD. Prosperity Bancshares verfügt über ein KGV von aktuell 12,08. 2025 setzte Prosperity Bancshares 1,737 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 5,72 USD.

Redaktion finanzen.net