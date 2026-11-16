NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosperity Bancshares von vor 3 Jahren eingefahren

Rentabler Prosperity Bancshares-Einstieg?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Prosperity Bancshares-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Prosperity Bancshares-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Prosperity Bancshares-Papier an diesem Tag 59,04 USD wert. Bei einem Prosperity Bancshares-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 169,377 Prosperity Bancshares-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 73,15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12.389,91 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23,90 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Prosperity Bancshares belief sich jüngst auf 8,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net