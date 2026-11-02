DAX 25.991 +0,7%ESt50 6.176 +0,7%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,31 +0,4%Nas 25.754 +1,2%Bitcoin 69.449 -0,9%Euro 1,1208 +0,0%Öl 105,7 -10,2%Gold 3.952 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Profitable Prosperity Bancshares-Anlage?

NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prosperity Bancshares von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Prosperity Bancshares-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Prosperity Bancshares Inc.
64.00 EUR -0.50 EUR -0.78 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurde das Prosperity Bancshares-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 53,49 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Prosperity Bancshares-Aktie investiert hat, hat nun 1,870 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 30.10.2026 134,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 71,98 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,57 Prozent gesteigert.

Prosperity Bancshares markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Prosperity Bancshares Aktie News

Werbung

Prosperity Bancshares Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Prosperity Bancshares nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
01.03.19 Prosperity Bancshares Market Perform Hovde Group
02.01.19 Prosperity Bancshares Outperform Hovde Group
25.10.18 Prosperity Bancshares Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
09.07.18 Prosperity Bancshares Market Perform Hovde Group
02.01.18 Prosperity Bancshares Underperform Hovde Group

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.