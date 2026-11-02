NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prosperity Bancshares von vor 10 Jahren abgeworfen

Profitable Prosperity Bancshares-Anlage?

02.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Prosperity Bancshares-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Prosperity Bancshares-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 53,49 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Prosperity Bancshares-Aktie investiert hat, hat nun 1,870 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 30.10.2026 134,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 71,98 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,57 Prozent gesteigert.

Prosperity Bancshares markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net